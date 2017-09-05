Заболеваемость ветрянкой в Армении в июле пошла на спад

Число заболевших ветряной оспой и инфекционным мононуклеозом в июле уменьшилось по сравнению с тем же периодом 2016 г., что обусловлено сезонностью болезни. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в докладе “Эпидемиологическая ситуация с заразными болезнями, пищевыми и химическими отравлениями” за июль 2017 г.

Если в июле зафиксирован спад заболевания ветряной оспой и инфекционным мононуклеозом в 1,2-1,3 раза, то число больных скарлатиной выросло в 1,5 раза, однако по сравнению с июнем 2017 г. уменьшилось в 1,6 раза.

Рост зафиксированных случаев обусловлен совершенствованием эпидемиологического контроля. Установлены четкие требования по ранней диагностике, учету, информации и проведению лабораторных анализов.