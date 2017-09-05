Меньше трети россиян поддержали продолжение военной операции РФ в Сирии

Около половины россиян (49%) считают, что РФ должна завершить военную операцию в Сирии, за ее продолжение выступают менее трети (30%) респондентов. Как передает Арменпресс, об этом сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

Еще 22% затруднились сформулировать свою позицию по этой теме, показал опрос, проведенный 18-22 августа среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Того, что военное вмешательство в сирийский конфликт может перерасти для России в "новый Афганистан", опасаются 32% респондентов. Маловероятным это считают 40.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Боевая авиация России поддерживает наземные операции сирийской армии против террористических группировок, в том числе "Исламского государства".