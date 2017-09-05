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Тигран Балаян: раненый в Хургаде гражданин Армении вернулся на родину


“Раненый в Хургаде гражданин Армении благолучно  вернулся на родину для продолжения лечения”. Об этом в своем микроблоге  сообшает спикер МИД РА Тигран Балаян, передает «Арменпресс».

14 июля в одной из гостиниц Хургады 28-летний Абдель Рахман с ножом набросился на постояльцев. Двое были убиты, четверо ранены, среди них и двое граждан Армении. Пострадавших перевезли спецрейсом в одну из лучших клиник Каира для оказания квалифицированной медицинской помощи.

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