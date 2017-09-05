Американский подросток побил мировой рекорд по сборке кубика Рубика

Пятнадцатилетний американский подросток Патрик Понс установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика, сообщает Арменпресс со ссылкой на Daily Mail.

В ходе соревнований, проходивших в Вирджинии, Понсу удалось собрать головоломку за 4,69 секунд.

Как признался сам обладатель нового мирового рекорда, он был в шоке, когда узнал свой результат.

Ранее мировой рекорд принадлежал австралийцу Феликсу Земдегсу, который собрал кубик Рубика за 4,73 секунды.

Кубик Рубика был изобретен венгерским скульптором и преподавателем архитектуры Эрне Рубиком в 80-х годах прошлого века. Ежегодно в мире продается около 10 миллионов таких игрушек.