Первая леди Грузии беременна

Супруга президента Грузии Георгия Маргвелашвили — Мака Чичуа ждет ребенка, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Эту радостную новость телеканалу Imedi подтвердили в администрации главы государства.

Президент и его спутница — художница, визажист и актриса Мака Чичуа, придали своим отношениям официальный характер в сентябре 2014 года, а уже 2 февраля 2015 года на свет появился маленький Темо.

У Маргвелашвили также есть совершеннолетняя дочь – Анна, а у первой леди – Машо.