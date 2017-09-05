В Узбекистане вводится свободная конвертация валюты после девальвации сума

Юридические и физические лица в Узбекистане с 5 сентября смогут свободно осуществлять операции по покупке и продаже валюты по рыночному курсу. Соответствующий указ в минувшие выходные подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а в понедельник ЦБ страны девальвировал курс национальной валюты сума почти в два раза, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

С 5 сентября валютный курс установлен на уровне 8100 сумов за один доллар США.На прошлой неделе стоимость одного доллара по курсу ЦБ составляла 4210,35 сума.