В Узбекистане вводится свободная конвертация валюты после девальвации сума
Юридические и физические лица в Узбекистане с 5 сентября смогут свободно осуществлять операции по покупке и продаже валюты по рыночному курсу. Соответствующий указ в минувшие выходные подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а в понедельник ЦБ страны девальвировал курс национальной валюты сума почти в два раза, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
С 5 сентября валютный курс установлен на уровне 8100 сумов за один доллар США.На прошлой неделе стоимость одного доллара по курсу ЦБ составляла 4210,35 сума.
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