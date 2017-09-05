Время в Ереване: 11:07:36,   5 Сентябрь

В Узбекистане вводится свободная конвертация валюты после девальвации сума


Юридические и физические лица в Узбекистане с 5 сентября смогут свободно осуществлять операции по покупке и продаже валюты по рыночному курсу. Соответствующий указ в минувшие выходные подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а в понедельник ЦБ страны девальвировал курс национальной валюты сума почти в два раза, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

С 5 сентября валютный курс установлен на уровне 8100 сумов за один доллар США.На прошлой неделе стоимость одного доллара по курсу ЦБ составляла 4210,35 сума.

 

 

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации