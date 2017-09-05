Северокорейский кризис: США добиваются жестких мер в ООН

После очередного ядерного испытания, проведенного Северной Кореей, американский посол в ООН Никки Хейли призвала Совет Безопасности принять максимально жесткие меры по отношению к КНДР, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

"Пока не поздно, мы должны задействовать все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические меры", - заявила она на чрезвычайном заседании Совбеза в Нью-Йорке.

Она также предостерегла страны, поддерживающие экономические связи с Пхеньяном, что своими действиями они способствуют росту ядерных амбиций режима.

Хейли пообещала обнародовать подготовленный США новый проект резолюции Совета Безопасности, голосование по которому должно пройти в следующий понедельник.

Посол Британии в ООН Мэтью Райкрофт заявил, что прямые переговоры в Пхеньяном возможны лишь тогда, когда тот прекратит эскалацию.

Посол Китая в ООН Лю Цзеи повторил призыв ко всем сторонам вернуться за стол переговоров. "Проблема должна быть решена мирным путем. Китай не позволит ситуации на полуострове вылиться в войну и хаос", - заявил он.