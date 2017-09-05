Продолжаются работы по тушению пожара в окрестностях Бюракана

В окрестностях с. Бюракан Арагацотнской области всю ночь продолжались работы по тушению пожара.

Как сообщили «Арменпресс» в МЧС РА, в 06:20 вертолетом ВС РА был произведен облет участка для выявления очагов и путей их распространения.

В наиболее опасные участки был сброшен с вертолета десант пожарных. Работу пожарных облегчают грунтовые дороги и пешеходные тропы. Опасности для прилегающих населенных пунктов нет.

В 23:00 на место пожара прибыл министр ЧС Давид Тоноян.

Пожаротушение продолжается, участвуют 133 пожарных-спасателя, 15 единиц пожарной техники.

По положению на 22:30 активных очагов нет, есть пассивные дымящие очаги. Плошадь пожара составила 80 га.

На месте действует штаб, 4 оперативные группы и 8 боевых расчетов.

На мeсто пожара прибыли свободные от дежурства расчеты пожарно-спасательного отряда г. Раздан.

Всего в тушении пожара участвуют 136 пожарных, 54 военнослужащих, 30 сотрудников лесничества, 25 полицейских, 20 сотрудников мэрии и более 110 жителей сел Бюракан и Оргов.