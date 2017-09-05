Европейские индексы снизились - 04-09-17

МОСКВА, 5 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 4 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.33% и составил 12102.21 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.38% и составил 5103.97 пункта, британский FTSE снизился на 0.36% и составил 7411.47 пункта, российский MICEX снизился на 0.38% и составил 2003.32 пункта, а RTSI снизился на 0.54% и составил 1093.78 пункта.