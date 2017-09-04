План России и Китая по решению проблемы КНДР реалистичен: постпред КНР при ООН

Дорожная карта по урегулированию проблемы Корейского полуострова вполне реалистична и выполнима, всем сторонам необходимо внимательно ее обдумать. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом заявил постпред КНР при ООН Лю Цзеи.

"Китай и Россия совместно предложили "дорожную карту" по урегулированию проблемы Корейского полуострова. Совместный российско-китайский план реалистичен и осуществим…Мы надеемся, что все стороны внимательно обдумают этот план и примут в нем активное участие",- заявил на заседании Совета Безопасности ООН Лю Цзеи.

Ранее главы внешнеполитических ведомств России и Китая выступили с совместным заявлением по проблемам Корейского полуострова (план "двойного замораживания"). В частности, обе страны предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе. Предполагается, что параллельно противостоящие стороны приступят к переговорам и утвердят общие принципы взаимоотношений, включающих неприменение силы и намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова. Россия также предложила разработать дорожную карту постепенного восстановления доверия и создания условий для возобновления шестисторонних переговоров.