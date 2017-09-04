Франция в ответ на действия КНДР призвала к санкциям со стороны СБ ООН и ЕС

Франция в ответ на действия КНДР призывает к санкциям со стороны Совет Безопасности ООН и ЕС. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом заявил постпред страны при ООН Франсуа Делаттр.

Перед внеочередным заседанием СБ ООН в понедельник дипломат сообщил журналистам, что Франция призывает "к быстрой и единой" реакции Совета Безопасности ООН. Делаттр высказался за "оперативное принятие Советом Безопасности новых санкций". Также он призвал к "принятию новых санкций со стороны ЕС".

Еще одним необходимым условием представитель Франции назвал "очень строгое выполнение существующих санкций всеми сторонами". По его словам, новые ограничительные меры в отношении Северной Кореи должны охватывать "все сектора" экономики.

Постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт, в свою очередь, заявил, что "есть дальнейшие сектора экономики (КНДР — ред.), которые могут затронуть санкции".

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.