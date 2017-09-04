Проходящие в Грузии учения в этом плане не имеют приоритетного значения для ВС Армении: изначально было принято решение о неучастии в них: МО

Министерство обороны Армении выступило с заявлением в связи с участием Армении в учениях НАТО, которые проходят в Грузии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, учитывая тот факт, что в ряде СМИ муссируется информация о том, что Армения в последний момент отказалась от участия в участиях, МО Армении заявляет:

«Представители МО, ВС и Генштаба Армении периодически принимают участие в десятках многонациональных военных учениях за рубежом, а также в форумах и переговорах по их планированию. Формат участия подразделений ВС Армении решается исходя из плановых нужд международного взаимодействия оборонного ведомства.

Учитывая тот факт, что проходящие в Грузии учения в этом плане не имеют приоритетного значения для ВС Армении, изначально было принято решение о неучастии в них и не было подано заявки на участие.

Спекуляции об отказе от участия в учениях в последний момент неуместны».