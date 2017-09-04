Аронян вышел во второй тур Кубка мира по шахматам

На стартовавшем в Тбилиси Кубке мира по шахматам состоялись первые партии 1/64 финала.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, Левон Аронян победил Дэниэла Каудери (ЮАР). Грант Мелкумян и Роберт Оганесян сыграли вничью, соответственно, с Борисом Грачевым (Россия) и Максимом Родштейном (Израиль).

Представляющий США гроссмейстер Варужан Акопян проиграл Антону Ковалеву (Канада).

Завтра состоятся вторые партии 1/64 финала: Каудери – Аронян, Мелкумян – Грачев, Родштейн – Оганесян, Ковалев – Акопян.