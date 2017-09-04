Китай за исключительно мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта: состоялась встреча министров обороны Армении и КНР

В рамках официального визита в Китай министр обороны Армении Виген Саркисян 4 сентября встретился со своим китайским коллегой Чаном Ваньцюанон. После официальной церемонии приветствия начались армяно-китайские переговоры.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, в своем приветственном слове Виген Саркисян поблагодарил министра обороны КНР за приглашение посетить Китай.

Министр обороны Китая отметил, что исторические сходства и системы общей ценности двух великих народов являются отличной предпосылкой для развития двусторонних отношений, в том числе в сфере обороны.

В качестве направлений продуктивного сотрудничества были отмечены подготовка военных специалистов и гуманитарное сотрудничество. По убеждению Вигена Саркисяна, армянские военнослужащие, получившие высшее образование в китайских военно-учебных заведениях, стали отличными офицерами и командирами, и Армения готова расширить проект подготовки военных специалистов с Китаем.

В ходе встречи министры обороны также коснулись вопросов международной безопасности. В последние годы участие Китая в ограничении глобальных вызовов значительно возросло. Армения придает важность этим мерам и выражает готовность поддержать их. Виген Саркисян отметил, что, хотя Армения небольшая страна, она уделяет особое внимание участию в миротворческих миссиях.

Министры обороны двух стран поблагодарили друг друга за конструктивную позицию по вопросам, чувствительным для Армении и Китая в рамках важных международных платформах.

Для Армении наиболее чувствительным вопросом является нагорно-карабахский конфликт. Министр обороны Китая подчеркнул, что его страна выступает за исключительно мирное урегулирование этого конфликта.

Виген Саркисян представил текущую ситуацию, отметив, что, хотя Армения последовательна в своей позиции, которая заключается в урегулировании конфликта путем переговоров, вооруженные силы страны всегда готовы к любому развитию.

Стороны согласились в том, что необходимо активизировать усилия, направленные на углубление армяно-китайского военного партнерства. Достигнута договоренность об активизации взаимных взаимодействий.

Виген Саркисян поблагодарил китайскую сторону за помощь Армении в течение многих лет без предварительных условий. По оценке министра обороны Армении, это один из факторов, документирующих дружеские отношения между двумя государствами. В конце встречи стороны подписали еще одну сделку по оказанию Армении помощи в размере 10 млн юаней.