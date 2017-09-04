Президент Армении принял делегацию во главе с президентом Европейского банка реконструкции и развития

Президент Армении Серж Саргсян 4 сентября принял делегацию во главе с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, поприветствовав гостей, Серж Саргсян высоко оценил долгие годы плодотворного сотрудничества Армении с ЕБРР, который, по его оценке, в течение более двадцати лет оказывал неотъемлемую поддержку экономическому развитию и реализации реформ в Армении.

Собеседники согласились том, что сотрудничество между Арменией и ЕБРР носит стратегический характер и взаимно поздравили друг друга в связи с 25-летием присоединения Армении к ЕБРР.

Собеседники выразили надежду на то, что плодотворное партнерство между Арменией и ЕБРР продолжит развиваться, и визит президента банка Сумы Чакрабарти придаст новый импульс двусторонним отношениям.

Сума Чакрабарти подтвердил готовность ЕБРР продолжать поддерживать Армению, подчеркнув, что экономическая политика и проводимые в Армении реформы соответствуют проектам банка. Он с удовлетворением отметил, что партнерство расширяется и укрепляется с каждым годом, охватывая различные сферы экономики.

В ходе встречи стороны также коснулись предстоящих проектов ЕБРР в Армении, приоритетов, потенциалом и перспективами развития экономики страны.