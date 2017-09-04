Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 04-09-17
ЕРЕВАН, 4 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 4 сентября, курс доллара США сократился на 0.23 драмa и составил 478.22 драм. Курс евро сократился на 0.90 драмa и составил 569.75 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 8.26 драм. Курс британского фунта вырос на 0.37 драмa и составил 619.20 драм.
ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:
Цена золота выросла на 123.30 драмa и составила 20301.32 драм. Цена серебра выросла на 2.33 драмa и составила 269.06 драм. Цена платины выросла на 192.58 драмa и составила 15359.75 драм.
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