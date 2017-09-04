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Азиатские индексы - 04-09-17


ТОКИО, 4 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.93% и составил 19508.25 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.99% и составил 1603.55 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.37% и составил 3379.58 пункта, а HANG SENG снизился на 0.76% и составил 27740.26 пункта.



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