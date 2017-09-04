Стоимость всей недвижимости в мире оценили в $200 трлн

Совокупная стоимость всех объектов недвижимости в мире составляет $200 трлн, говорится в исследовании британской компании Savills. Согласно отчету, 84% общей стоимости мировой недвижимости приходится на жилье ($168,5 трлн), остальное составляет коммерческая недвижимость.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, более 70% всей недвижимости в мире в стоимостном выражении ($141,5 трлн) расположено в десяти странах - в Китае, США, Японии, Великобритании, Индии, Германии, Франции, Бразилии, Италии и России.

На первом месте в списке находится Китай ($42,7 трлн), второе - США ($42,1 трлн). Стоимость всей недвижимости в России составляет $3,6 трлн, из них $2,9 трлн - жилая недвижимость. Отмечается, что треть всей российской жилой недвижимости по стоимости находится в Москве ($870 млрд).

Savills, основанная в 1855 году, является одним из мировых лидеров в области недвижимости.