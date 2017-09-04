Премьер-министр Армении принял делегацию во главе с президентом Европейского банка реконструкции и развития



Премьер-министр Армении Карен Карапетян 4 сентября принял делегацию во главе с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти. Как сообщили

Карапетян подчеркнул, что программы ЕБРР имеют большое значение в контексте инициированной правительством повестки реформ и экономического развития. Он добавил, что также важны три направления, закрепленные в текущей стратегии с банком на 2015-2019 гг. - стимулирование конкурентоспособности частного сектора, развитие рынков капитала, развитие стабильных и коммерциализированных коммунальных услуг.

По словам Карапетяна, при содействии ЕБРР в Армении были реализованы и в данный момент осуществляются программы по управлению твердыми отходами, улучшения системы водоснабжения, модернизации Ереванского метрополитена, а также городского освещения.

В то же время премьер выразил благодарность руководству ЕБРР за существенное содействие в принятии решения о переводе в Армению головного офиса Федерации евразийской фондовой биржи.

Премьер подчеркнул также проект о развитии механизмов сотрудничества государства и частного сектора, который был разработан экспертами ЕБРР. Он придал важность созданию с ЕБРР долевого фонда и доведению этого процесса до завершения.

Глава правительства придал важность последовательному содействию ЕБРР в контексте реализации реформ в Налоговом кодексе Армении, что даст возможность сделать более всеобъемлющим законодательство, касающееся процедур корпоративного банкротства предприятий.

Говоря о будущем сотрудничестве, премьер придал также важность максимальному применению механизмов не суверенного кредитования, отдав приоритет форматам сотрудничества государства и частного сектора и возможностям кредитования общин напрямую.

Чакрабарти, в свою очередь, подчеркнул факт эффективного сотрудничества с правительством Армении и отметил, что ЕБРР хочет видеть инвестиционные средства в большем количестве программ в стране, в том числе, в рамках партнерства государства и частного сектора и инициативах малого и среднего бизнеса.

По его словам, ЕБРР имеет для Армении новую повестку «количества и качества» и готов продолжать свое содействие в проектах и инициативах, запланированных в различных сферах.

Чакрабарти сказал также, что без инициированных правительством Армении реформ развития двустороннего сотрудничества не было бы, и это является хорошим меседжем инвесторам, в том числе, для международного сообщества.

На встрече были обсуждены темы внедрения в Армении института бизнес-омбудсмена, развития корпоративного управления, а также другие вопросы повестки «Цифровая Армения». Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер высоко оценил сотрудничество между правительством и ЕБРР и отметил, что пакет двустороннего сотрудничества включает 158 программ на порядка 1,1 млрд. евро.Карапетян подчеркнул, что программы ЕБРР имеют большое значение в контексте инициированной правительством повестки реформ и экономического развития. Он добавил, что также важны три направления, закрепленные в текущей стратегии с банком на 2015-2019 гг. - стимулирование конкурентоспособности частного сектора, развитие рынков капитала, развитие стабильных и коммерциализированных коммунальных услуг.По словам Карапетяна, при содействии ЕБРР в Армении были реализованы и в данный момент осуществляются программы по управлению твердыми отходами, улучшения системы водоснабжения, модернизации Ереванского метрополитена, а также городского освещения.В то же время премьер выразил благодарность руководству ЕБРР за существенное содействие в принятии решения о переводе в Армению головного офиса Федерации евразийской фондовой биржи.Премьер подчеркнул также проект о развитии механизмов сотрудничества государства и частного сектора, который был разработан экспертами ЕБРР. Он придал важность созданию с ЕБРР долевого фонда и доведению этого процесса до завершения.Глава правительства придал важность последовательному содействию ЕБРР в контексте реализации реформ в Налоговом кодексе Армении, что даст возможность сделать более всеобъемлющим законодательство, касающееся процедур корпоративного банкротства предприятий.Говоря о будущем сотрудничестве, премьер придал также важность максимальному применению механизмов не суверенного кредитования, отдав приоритет форматам сотрудничества государства и частного сектора и возможностям кредитования общин напрямую.Чакрабарти, в свою очередь, подчеркнул факт эффективного сотрудничества с правительством Армении и отметил, что ЕБРР хочет видеть инвестиционные средства в большем количестве программ в стране, в том числе, в рамках партнерства государства и частного сектора и инициативах малого и среднего бизнеса.По его словам, ЕБРР имеет для Армении новую повестку «количества и качества» и готов продолжать свое содействие в проектах и инициативах, запланированных в различных сферах.Чакрабарти сказал также, что без инициированных правительством Армении реформ развития двустороннего сотрудничества не было бы, и это является хорошим меседжем инвесторам, в том числе, для международного сообщества.На встрече были обсуждены темы внедрения в Армении института бизнес-омбудсмена, развития корпоративного управления, а также другие вопросы повестки «Цифровая Армения».