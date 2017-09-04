Рахой назвал референдум в Каталонии мошенничеством и абсурдом

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что так называемый референдум о независимости, который власти Каталонии собираются провести 1 октября, — это мошенничество и абсурд, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Они (власти Каталонии – ред.) не могут провести референдум, поскольку у них нет на это соответствующей компетенции – ее им не предоставляет ни конституция, ни один закон. Вопрос о всей Испании не может решать только часть Испании, лишая остальных права принимать решение о своей стране", — заявил Рахой перед руководящим Советом Народной партии.

"Не может существовать демократического правительства, которое собирается нарушить основной закон, конституцию, это абсурд и мошенничество с демократией", — добавил глава кабинета.

По его словам, планы каталонских властей провести голосование по закону о референдуме в течение одного дня, без соответствующих дебатов и в одном чтении незаконны. "Это очередной абсурд наряду с теми, которые мы наблюдали в последнее время. Они хотят принять нелегальный закон, созвать незаконный референдум, лишив оппозицию права на дебаты, чего не было с 1977 года", — сказал премьер Испании.

По его словам, правительство будет в ответ действовать "пропорционально и умно, спокойно и твердо". "Испания – правовое государство, здесь законы соблюдаются", — сказал он.