Елизавета II открыла самый высокий мост в Великобритании

Королева Великобритании Елизавета II открыла в понедельник в Шотландии самый высокий в стране мост под названием Queensferry Crossing. Три его опоры достигают 207 м в высоту. Церемонию официального открытия сооружения транслировал в эфире телеканал Sky News, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

91-летняя королева, сопровождаемая 96-летним супругом принцем Филипом (несмотря на то, что он в силу возраста в минувшем месяце официально отошел от исполнения обязанностей члена королевской семьи) и в присутствии первого министра Шотландии Николы Стерджен, перерезала символическую ленту, формально открывшую мост для движения транспорта. Общая длина Queensferry Crossing, перекинувшегося через залив Ферт-оф-Форт к западу от Эдинбурга, составляет 2 тыс. 700 м, что делает его самым длинным в мире трехопорным вантовым мостом. Наиболее длинный из четырех его пролетов составляет 650 м.





