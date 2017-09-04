ОБСЕ готова стать площадкой для урегулирования проблем между РФ и США

ОБСЕ готова стать площадкой для урегулирования проблем между США и Россией, Вашингтону и Москве необходимо активнее использовать возможности всех международных организаций для переговоров, считает генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Да, абсолютно, это достаточно очевидно, особенно когда вы видите, как политизированы двусторонние отношения между двумя этими странами", — сказал он, отвечая на вопрос о готовности ОБСЕ выступить в роли посредника в нарастающем конфликте между странами.

"И вообще, имеет смысл использовать активнее и систематичнее многосторонние платформы, такие как ОБСЕ. И я думаю, мы готовы к этому, но, в конце концов, это зависит от стран-членов, желают ли они сами пользоваться этим. Я готов сделать все от меня зависящее, чтобы ОБСЕ была полезна для этого", — добавил Гремингер.