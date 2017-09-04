Наблюдение до 15 км вглубь позволяет провести раннюю оценку действий Азербайджана: замминистра обороны Армении

Видимость до 15 км вглубь линии соприкосновения с ВС Азербайджана позволяет армянской стороне оценить свои действия на 1-2 дня вперед. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 4 сентября заявил первый заместитель министра обороны Армении Артак Закарян.

«Сегодня, на всех позициях, где необходим мониторинг, мы можем видеть азербайджанские линии до 15 км в глубину. В отличие от апрельских действий, это позволяет оценивать действия Азербайджана за 1-2 дня. Более глубокое наблюдение осуществляется по-другому, что позволяет оценивать действия противника на стратегической арене», - сказал замминистра.

По его словам, министерство обороны продолжит привлечение в свои ряды профессиональных военнослужащих и контрактников.

«В результате совершенствования методов боевых действий в Вооруженных Силах Армении, тактика и тактическое искусство наших войск будут более мобильными. Будет улучшена структура и формирование войск, увеличена способность проводить децентрализованные боевые действия. Будут учтены разработки БПЛА, дальнего оружия и других областей, что приведет к качественному совершенству и устранению дисбаланса», - сказал Закарян.