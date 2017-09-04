Единственный сохранившийся итальянский рекламный плакат к знаменитому голливудскому кинофильму "Касабланка" (1942) продан на аукционе в США за $478 тыс.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, речь идет о плакате, нарисованном в 1946 году специально для итальянской премьеры фильма, которая состоялась четыре года спустя после оригинального релиза ленты в США. На нем на бело-зеленом фоне изображены актеры Хамфри Богарт и Ингрид Бергман, сыгравшие главные роли в этой классической картине, рассказывающей любовную историю на фоне Второй мировой войны.

Афиша ранее принадлежала частному коллекционеру в Лондоне. Новый обладатель плаката пожелал остаться неизвестным.

Представители базирующегося в Далласе (штат Техас) аукционного дома изначально оценивали лот не более чем в $200 тыс., однако в итоге выручка превзошла все ожидания.

Вышедшая в 1942 году в прокат в США "Касабланка" режиссера Майкла Кертица практически сразу же получила высочайшее признание публики и критики. Картина номинировалась на восемь премий "Оскар" и получила три из них, включая награду за лучший фильм года. Впоследствии влиятельность этой черно-белой ленты на кинематограф неоднократно признавалась мировыми экспертами и киноведами.



