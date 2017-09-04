70-летний пенсионер в третий раз пересек Атлантический океан на байдарке

70-летний поляк Александр Доба (Alexander Doba) пересек Атлантический океан на семиметровой байдарке.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, в воскресенье, 3 сентября, он достиг финального пункта своего маршрута — французского города Ле-Конке. Плавание началось 16 мая в заливе Бэрнигет в американском штате Нью-Джерси.

В 2010 году Доба стал первым человеком, который в одиночку пересек Атлантический океан на байдарке. В 2013 году он вновь переплыл океан и установил рекорд на самое большое расстояние, пройденное на байдарке по открытому водоему.