Потушен очаг пожара в Национальном парке “Дилижан”

На общинной территории, прилегающей к 5-ом участку отделения “Гош” национального парка “Дилижан” 4 сентября около 09:00 вспыхнул пожар. Лесу существенного вреда не нанесено. Сгорело около 150 кв.м травяного покрова.

3 сентября силами биосферного комплекса “Зангезур” и пожарных расчетов МЧС был полностью локализован и потушен пожар, вспыхнувший 2 сентября около 14:00 на территории национального парка “Аревик” близ общин Агарак и Тавуш Сюникской области. Сгорело 7-8 га травы.

Как сообщили «Арменпрессу» в отделе информации и по связям с общественностью Министерства охраны природы, в государственном заповеднике “Хосровский лес” продолжаются работы по ликвидации остаточных очагов пожара, вспыхнувшего 12 августа. В день ликвидируются в среднем 10-15 очагов.

Напомним, что согласно приказу министра охраны природы А. Минасяна от 17 июля 2017 г. за N232-А на особо охраняемых территориях, находящихся в ведении Минприроды, осуществляется круглосуточное усиленное наблюдение, предпринимаются превентивные меры.