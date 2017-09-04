Президент Швейцарии: мы готовы стать посредником в переговорах с КНДР

Швейцария считает, что настало время решать проблему Северной Кореи через диалог, и готова сыграть роль посредника в переговорах с Пхеньяном. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила на пресс-конференции в понедельник президент Швейцарии Дорис Лейтхард.

"Санкции в отношении Северной Кореи уже существуют много лет, но это ничего не меняет. Население страдает, но оно продолжает поддерживать руководство своей страны. Так что я думаю, что настало время для диалога", — сказала она.

Президент подчеркнула, что Швейцария готова стать посредником в проведении такого диалога.

"В ближайшие недели все будет зависеть от того, как США и Китай будут влиять на ситуацию", — добавила она.