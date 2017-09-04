Митинг в Грозном в защиту мусульман Мьянмы собрал более 1 млн человек

На прошедшем в понедельник в Грозном митинге против "геноцида мусульман" в Мьянме присутствовали свыше 1 млн человек, сообщили организаторы акции.

"В митинге приняли участие более 1 млн человек", - сказали "Интерфаксу" в организационном комитете мероприятия.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, митинг в центре Грозного прошел под главным, размещенном на сцене, лозунгом: "Нет геноциду мусульман в Мьянме". В акции приняло участие руководство республики.

Ранее сообщалось, что на митинге было принято обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой способствовать прекращению насилия над мусульманами-рохинджа в Мьянме.