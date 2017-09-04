В одной из стран Европы несколько недель назад арестована крупная партия золота из числа средств, вывезенных бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением, так называемой "семьей". Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщает заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"Буквально несколько недель назад, в рамках сотрудничества с одной европейской страной нами получена информация об аресте большой партии золота, идет речь о больше чем полутонах", - сказал Енин в интервью изданию Insider, опубликованному в понедельник.

По словам замгенпрокурора Украины, общая сумма убытков, нанесенная государству режимом Януковича, составляет около $40 млрд. Из них $1,5 млрд, арестованные на Украине, уже возвращенные в казначейство.

"На сегодняшний день в разных юрисдикциях, преимущественно европейских, арестована сумма в эквиваленте около 200 миллионов долларов ", - отметил Енин.