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Заместитель министра обороны РА: при отсутствии серьезного прогресса в переговорах нужно привыкнуть к мысли, что столкновения на передовой будут продолжаться


При отсутствии адресного реагирования на провокации азербайджанской стороны на арцахско-азербайджанской линии соприкосновения призывы армянской стороны к сопредседателям Минской группы ОБСЕ остаются, в основном, без ответа. По сообщению  «Арменпресс», об этом заявил 4 сентября первый зам. министра обороны РА Артак Закарян на форуме “Военно-политическая тактика противника и наши действия”.

“Начиная с 2013 г. Азербайджан последовательно обостряет обстановку как на линии противостояния, так и на армяно-азербайджанской границе. Обращения армянской стороны к Минской группе с призывом адресного  реагирования в основном остаются без ответа. В то же время Азербайджан продолжает вооружаться, расширяя географию и ассортимент закупок ”, - сказал зам. министра обороны.

По его словам, действия Азербайджана в апреле 2016 г. были беспрецедентными как с точки зрения применяемого оружия и его видов, так и привлеченной живой силы и средств.

При отсутствии серьезного прогресса в переговорах нужно привыкнуть к мысли, что столкновения на передовой будут продолжаться. Для противодействия этому мы будем  осуществлять  на передовой боевое дежурство, применять  охранные и защитные  средства для подавления активности противника на тактическом и оперативном  уровнях”, - сказал Закарян.

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