Заместитель министра обороны РА: при отсутствии серьезного прогресса в переговорах нужно привыкнуть к мысли, что столкновения на передовой будут продолжаться

При отсутствии адресного реагирования на провокации азербайджанской стороны на арцахско-азербайджанской линии соприкосновения призывы армянской стороны к сопредседателям Минской группы ОБСЕ остаются, в основном, без ответа. По сообщению «Арменпресс», об этом заявил 4 сентября первый зам. министра обороны РА Артак Закарян на форуме “Военно-политическая тактика противника и наши действия”.

“Начиная с 2013 г. Азербайджан последовательно обостряет обстановку как на линии противостояния, так и на армяно-азербайджанской границе. Обращения армянской стороны к Минской группе с призывом адресного реагирования в основном остаются без ответа. В то же время Азербайджан продолжает вооружаться, расширяя географию и ассортимент закупок ”, - сказал зам. министра обороны.

По его словам, действия Азербайджана в апреле 2016 г. были беспрецедентными как с точки зрения применяемого оружия и его видов, так и привлеченной живой силы и средств.