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Умер основатель рок-группы Steely Dan Уолтер Беккер


Гитарист и основатель американской джаз-рок-группы Steely Dan скончался в возрасте 67 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте музыканта.

Причины смерти не уточняются. Как сообщает издание Spin, Беккер пропустил два последних концерта Steely Dan из-за того, что находился на лечении. Его друг и вокалист рок-группы Дональд Фэйген утверждал, что исполнитель идет на поправку, однако деталей не раскрыл.

Беккер и Фэйген основали Steely Dan в Нью-Йорке в 1970 году. Через 11 лет коллектив распался, но в 1993 году музыканты вновь начали выступать. Группа была занесена в зал славы рок-н-ролла в 2001-м.

Рокеры выпустили девять студийных альбомов. Их пластинка Two Against Nature получила премию «Грэмми» в номинации «Лучший релиз года». Последний альбом под названием Everything Must Go вышел в 2003 году.

 

 

 



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