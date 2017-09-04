Японская принцесса Мако объявила о помолвке с простолюдином

Принцесса Мако Акисино, внучка императора Японии Акихито, официально объявила о помолвке со своим студенческим другом, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Избранником 25-летней принцессы стал ее ровесник Кей Комуро, сотрудник юридической фирмы, с которым она познакомилась пять лет назад в Международном христианском университете в Токио.

Пара объявила о помолвке на специально собранной по этому поводу пресс-конференции вечером в воскресенье. По словам принцессы Мако, в будущем супруге ее привлекла "солнечная улыбка".

Брак был одобрен императором, однако мезальянс будет означать для принцессы потерю титула.

Японское законодательство не ограничивает мужчин императорской династии в выборе жены, однако для женщин той же семьи предусмотрены иные правила.

"Я с детства знала, что после замужества потеряю свой статус, - рассказала принцесса. - Но хотя я и помогала императору и сама в меру своих возможностей исполняла официальные обязанности как член императорской семьи, мне в то же время очень дорога моя собственная жизнь".

25-летняя принцесса - старшая дочь принца Акисино и первая внучка императора Акихито.

В прошлом году она сдала экзамены в докторантуру Международного Христианского Университета в Токио.