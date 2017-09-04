У Кейт Миддлтон и принца Уильяма родится третий ребенок
Герцог и герцогиня Кембриджские ожидают прибавления в семействе. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в понедельник Кенсингтонский дворец.
"Их королевское высочество герцог и герцогиня Кембриджские рады объявить, что герцогиня Кембриджская ожидает третьего ребенка", - говорится в распространенном Кенсингтонским дворцом пресс-релизе.
"Королева и члены обеих семей счастливы узнать эти новости", - отмечается в документе.
У принца Уильяма и Кейт Миддлитон уже есть двое детей - принцесса Шарлотта и принц Джордж двух и четырех лет, соответственно.
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