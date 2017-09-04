Кадыров заявил о готовности пойти против курса РФ ради мусульман в Мьянме

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что выступит против курса политического руководства РФ, если оно поддержит власти Мьянмы, притесняющие мусульман-рохинджа в штате Ракхайн, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые сегодня совершают преступления - я против позиции России. Потому что у меня свое видение, своя позиция", - сказал Кадыров в видеозаписи, опубликованной на YouTube в понедельник.

Кадыров заявил, что ему близок подход президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации в Мьянме. "Позиция Эрдогана - самая лучшая и открытая, мы его поддерживаем", - добавил Кадыров.

В минувшую пятницу президент Турции Тайип Эрдоган назвал "геноцидом мусульман" столкновения, происходящие в штате Ракхайн в Мьянме между буддистами и мусульманами-рохинджа.