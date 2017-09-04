Лукашенко высказался за дружбу с Грузией

Беларусь готова к продолжению близких, дружественных отношений с Грузией, сказал глава государства Александр Лукашенко во время встречи с вице-премьером, главой грузинского МИД Михаилом Джанелидзе в Минске, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Мы всегда готовы работать вместе, сотрудничать вместе… вы нам люди не чужие", — заявил Лукашенко.

Президент приветствовал то, что Беларусь и Грузия в последнее время очень активно взялись за развитие отношений. Он подчеркнул, что Грузия всегда может рассчитывать на Беларусь, как в случае с помощью в тушении лесного пожара в Боржоми-Харагаульском лесу.

Глава МИД отметил активизацию отношений между странами после состоявшихся в последнее время визитов делегаций на разных уровнях, включая на высшем и высоком, а также после открытия посольства Беларуси в Тбилиси летом 2016 года.

Торговый оборот между Грузией и Беларусью за первые шесть месяцев 2017 года превысил 56 миллионов долларов, из них 44 миллиона приходится на импорт белорусских товаров в Грузию.

Двухдневный официальный визит Джанелидзе в Беларусь стартовал в понедельник. В ходе поездки запланированы переговоры главного дипломата Грузии с белорусским коллегой Владимиром Макеем, председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси (верхняя палата парламента) Михаилом Мясниковичем, а также председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси (нижняя палата парламента) Владимиром Андрейченко.

В рамках визита между министерствами иностранных дел Грузии и Беларуси будет подписана программа сотрудничества на 2018-2019 годы.