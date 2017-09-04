Отсутствие попыток диверсионного проникновения со стороны Азербайджана - следствие провала аналогичной мартовской попытки

На арцахско-азербайджанской линии соприкосновения противников с июля 2017 г. заметна активизация обстрелов. Отказ противника от попытки диверсионного проникновения является следствием провала такой же мартовской попытки. Об этом заявил представитель Бюро АРФД Армен Рустамян на форуме “Военно-политическая тактика противника и наши действия” 4 сентября, сообщает «Арменпресс».

“После апрельских боевых действий напряженность на передовой линии сохраняется. Сначала число обстрелов резко снизилось, однако с июля заметен их рост. С ноября 2016 г. противник начал применять минометы. Сейчас ситуация остается напряженной”, - сказал Рустамян и добавил, что несмотря на указание Минской группы о недопустмости применения крупнокалиберного оружия, противник регулярно использует БПЛА, гранатометы, минометы, ведет орудийный огонь по нашим передовым подразделениям.

“Одновременно Азербайджан продолжает повышать боеготовность, проводя учения. Для противоборства его поползновениям армия Армении проводит работу по созданию новых видов вооружения, его модернизации, совершенствования управления войсками”, - сказал А. Рустамян.