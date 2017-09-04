По делу о смерти солдата-срочника обвинение предъявлено врачу эксперту-кардиологу врачебно-медицинской комиссии

В седьмом гарнизонном следственном отделе Главного военно-следственного управления (ГВСУ) СК РА завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти солдата срочной службы Сурена Мосиняна и предъявлено обвинение врачу эксперту-кардиологу территориальной призывной врачебно-медицинской комиссии. Об этом «Арменпрессу» сообщили в департаменте информации и по связям с общественностью СК РА.

Сообщение о смерти солдата срочной службы было получено 29 мая 2016 г. Его самочувствие резко ухудшилось на пункте управления артиллерийского дивизиона N-ой военной части. Солдат скончался при эвакуации в госпиталь, Согласно назначенной судебно-медицинской экспертизе, причиной явилась сердечно-сосудистая недостаточность, отек легких.

В результате расследования, проведенного после возбуждения уголовного дела, выяснилось, что при его призыве, летом 2015 г., при обследовании в поликлинике Арташатского медицинского центра на ЭКГ были обнаружены отклонения в работе сердечно-сосудистой системы, однако врач-кардиолог Арташатской региональной военно-медицинской комиссии медцентра не направил его в стационар на обследование. Вместо этого, на основе неполноценной врачебной экспертизы, врач-кардиолог признал С. Мосиняна годным к строевой службе.

Вследствие этого С. Мосинян с диагнозом “первичная (идиопатическая) гиперпластическая кардиомиопатия, выраженный кардиомиопатический кардиосклероз” вследствие неполноценного медицинского исследования 25 июня 2015 г. был призван на срочную военную службу.

По совокупности полученных доказательств кардиологу Арташатской региональной призывной комиссии было предъявлено обвинение по статье 351 УК РА.

Дело с обвинительным заключением направлено в суд.