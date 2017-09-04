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Перед встречей Армения-Дания


Футбольная федерация Армении опубликовала ряд интересных фактов перед отборочным матчем на первенство мира  Армения-Дания.

Как передает «Арменпресс», капитан сборной Армении Генрих Мхитарян свой 11-й гол забил именно в ворота сборной Дании, сравнявшись с главным бомбардиром сборной Артуром Петросяном.

Теперешний главный тренер сборной Армении Артур Петросян свой первый гол в составе сборной также забил в ворота датчан на отборочном этапе первенства Европы 1996 г.

Одну из трех побед с самым крупным счетом сборная Армении одержала именно над датчанами – 4:0 11 июня 2013 г. на поле противника.

Команды провели 7 встреч. 5 побед у датчан, одна у нашей сборной, одна ничья. Армянская сборная забила 6, пропустила 9 мячей. Дважды отличились Юра Мовсисян и Генрих Мхитарян, по одному голу у Артура Петросяна и Араза Озбилиса.

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