Лидеры БРИКС призвали создать широкую контртеррористическую коалицию
Лидеры стран БРИКС призвали международное сообщество создать широкую международную контртеррористическую коалицию, поддержали координирующую роль ООН. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в декларации лидеров стран БРИКС, принятой на саммите.
"Мы призываем международное сообщество к созданию подлинно широкой международной контртеррористической коалиции и в этой связи поддерживаем центральную координирующую роль ООН в этой области", — говорится в документе.
В декларации подчеркивается, что "борьба с терроризмом должна вестись в соответствии с международным правом, включая Устав Организации Объединенных Наций, международные нормы в области прав беженцев и международное гуманитарное право, права человека и основные свободы".