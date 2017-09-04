Опрос показал снижение рейтинга популярности Макрона второй месяц подряд

Рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона за месяц вновь упал, опустившись с 36% до 30%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом общественного мнения YouGov для газеты Huffington Post и телеканала CNews.

В начале августа результаты опроса показывали, что рейтинг популярности Макрона составил 36%, упав на 7 процентных пукнтов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В ходе опроса YouGov участникам было предложено ответить на вопрос "Каково ваше мнение в отношении действий Эммануэля Макрона в качестве президента Франции?" 30% респондентов ответили, что благоприятно относятся к его действиям, 54% — отрицательно.

В отношении премьер-министра Франции Эдуара Филиппа положительно высказались 32% опрошенных, отрицательно — 47% (по сравнению с прошлым месяцем его рейтинг снизился на 5 процентных пунктов).

Как пишет газета, рейтинг популярности глав государства и правительства продолжает свое резкое падение.

Опрос проводился с 28 по 29 августа, в нем приняли участие более 1 тысячи человека в возрасте 18 лет или старше. Погрешность результатов составляет от 1,4 до 3,1 процентных пунктов.