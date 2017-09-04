Сайт, который разрекламировала Клинтон, подвергся кибератаке

Хакеры атаковали интернет-портал Verrit, предназначенный для общения сторонников экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, вскоре после того, как политик в своем микроблоге в Twitter порекомендовала посетить его, как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Recode, пишущий о технике и технологиях.

В воскресенье вечером Клинтон написала в своем микроблоге, что она "рада подписаться" на аккаунт медиаплатформы @Verrit, объединившей ее сторонников, и спросила своих подписчиков, не хотят ли они к ней присоединиться.

Как заявил основатель портала Питер Дау, вскоре после этого сообщения доступ к сайту был заблокирован в результате "достаточно крупной и сложной" кибератаки. Он заявил, что не знает, кто точно стоит за инцидентом, но подчеркнул, что он не связан с притоком на сайт сторонников экс-кандидата в президенты от Демократической партии. На 9.50 понедельника мск доступ к сайту не восстановлен.