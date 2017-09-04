Посол Александр Арзуманян встретился с министром ИД Дании

Новоназначенный посол РА в Королевстве Дании Александр Арзуманян 1 сентября встретился с министром ИД Дании Андерсом Самуелсеном. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении печати, информации и по связям с общественностью МИД РА.

Поздравив посла РА с назначением, Самуелсен пожелал ему удачи в его важной миссии, направленной на дальнейшее углубление и укрепление связей между двумя странами.

Выразив благодарность за прием и добрые пожелания, посол заверил, что приложит максимум усилий для дальнейшего развития двусторонних отношений в самых разных областях.

Во время беседы состоялся обмен мнениями по углублению двусторонних отношений, среди которых создание правового-договорного поля, стимулирование деловых связей, активизация межпарламентского общения, развитие культурных контактов. Были затронуты также вопросы сотрудничества Армения-ЕС.

Во время встречи посол Александр Арзуманян рассказал министру ИД Дании о совместных усилиях, предпринимаемых Арменией и сопредседателями Минской группы ОБСЕ для обеспечивания прогресса в деле мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.