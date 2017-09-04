Опросы: Меркель была убедительнее Шульца в теледебатах перед выборами в Бундестаг

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время состоявшихся в воскресенье вечером телевизионных дебатов одержала верх над своим оппонентом от социал-демократов Мартином Шульцем. По данным соцопросов, проведенных по заказу двух центральных германских телеканалов, ее отрыв от преследователя оказался самым значительным за три последних избирательных цикла, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно выводам социологического института Infratest dimap, 55% смотревших программу немцев отдали предпочтение Ангеле Меркель и лишь 35% - Шульцу. Исследовательская группа "Выборы" в свою очередь считает, что разрыв между двумя претендентами на пост главы правительства оказался гораздо меньше. По ее данным, выступление действующего канцлера понравилось 32% респондентов, а ее оппонента поддержали 29%, при этом 39% опрошенных не смогли определиться с предпочтениями.

Как отмечает агентство DPA, разрыв между Меркель и ее преследователями во время предыдущих двух избирательных кампаний никогда не был таким существенным, как в этот раз.

Согласно данным последних опросов общественного мнения, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, лидером которого является Меркель, за три недели до выборов в Бундестаг опережает Социал-демократическую партию Германии во главе с Шульцем примерно на 15%. За блок Меркель готовы проголосовать 35-40% респондентов, за "красных" - 20-25%.