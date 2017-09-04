Артур Минасян заключил договор с клубом “Пюник”
Многократный чемпион Армении футбольный клуб “Пюник” получил нового игрока.
Как сообщает «Арменпресс», заключен годичный договор с 21-летним нападающим Артуром Минасяном, который выступал за донецкий “Шахтер” и “Вардар” Скопье.Минасян играл до этого также в молодежных сборных Украины и Армении.
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