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Артур Минасян заключил договор с клубом “Пюник”


Многократный чемпион Армении футбольный клуб “Пюник” получил нового игрока.

Как сообщает «Арменпресс», заключен годичный договор с 21-летним нападающим Артуром Минасяном, который выступал за донецкий “Шахтер” и “Вардар” Скопье.

Минасян играл до этого также в молодежных сборных Украины и Армении.

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