Шульц обещал прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС, если станет канцлером

Переговоры с Турцией о вступлении в Европейский союз следует прекратить. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в воскресенье глава Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц на дебатах с канцлером ФРГ и председателем Христианско-демократического союза Ангелой Меркель.

"Будучи канцлером, я бы отменил переговоры с Турцией о вступлении [в ЕС]", - сказал он.

"Я бы боролся за это, потому что [президент Турции Тайип] Эрдоган... продолжает ставить под вопрос все основополагающие ценности ЕС", - сказал социал-демократ. "То, что сейчас происходит в Турции, представляет собой "ответный путч", - отметил Шульц.

Меркель ответила в более сдержанной манере. "Ничего не было бы хуже, если бы мы сказали, что хотим прекратить переговоры, но потом не получили бы поддержки большинства. Такие решения нужно принимать коллегиально на уровне ЕС", - сказала канцлер.