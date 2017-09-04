Армения примет участие в учениях по боевой стрельбе “Боевое товарищество-2017”

Рабочая группа, возглавляемая начальником войск ПВО ВС Армении, полковником Арменом Варданяном, с 4 по 6 сентября примет участие в проводимых в России - Москве и Астрахани – очередном заседании Комитета ПВО при Совете министров обороны стран СНГ и в совместных учениях по боевой стрельбе “Боевое товарищество-2017”. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства обороны Армении.

В состоящихся 7 сентября в Астрахани заключительном этапе совместных учений “Боевое товарищество-2017” примет участие делегация, возглавляемая начальником Генштаба ВС Армении Мовсес Акопян.