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Армения примет участие в учениях по боевой стрельбе “Боевое товарищество-2017”


Рабочая группа, возглавляемая начальником войск ПВО ВС Армении, полковником Арменом Варданяном, с 4 по 6 сентября примет участие в проводимых в России - Москве и Астрахани – очередном заседании Комитета ПВО при Совете министров обороны стран СНГ и в совместных учениях по боевой стрельбе “Боевое товарищество-2017”. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства обороны Армении.

В состоящихся 7 сентября в Астрахани заключительном этапе совместных учений “Боевое товарищество-2017” примет участие делегация, возглавляемая начальником Генштаба ВС Армении Мовсес Акопян.

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