Начался официальный визит министра обороны РА в Китай

Делегация Республики Армении, под руководством министра обороны Вигена Саргсяна, утром 4 сентября была принята в Пекине компанией “Поли груп”.

Компания, специализирующаяся в сферах энергетики, добычи полезных ископаемых, недвижимости и культуры, одна из крупнейших в Китае, а по ряду направлений – ведущая. В последние годы компания зафиксировала огромный прогресс и в сфере обороной промышленности, выставив на международном рынке различное вооружение, с успехом конкурирующее с лучшими образцами производства ведущих стран. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью Минобороны РА.-0-/60/

Во время встречи стороны высоко оценили традиционные дружественные отношения двух стран, выразили готовность продолжать активные обсуждения в сфере перспектив и возможностей взаимовыгодного сотрудничества.

После завершения переговоров Виген Саргсян осмотрел музей компании, где представлены древнейшие и ценные образцы китайской культуры.