Юбилейный сезон Русского драматического театра Еревана будет насыщен новыми постановками

14 сентября в Русском государственном драматическом театре им. К. Станиславского откроется 80-й, юбилейный театральный сезон. Согласно традиции, в день открытия сезона будет показан спектакль Г. Горина “Поминальная молитва” (постановка Александра Григоряна). Впервые “Поминальная молитва” была поставлена в русском театре в 1991 году, и, по подсчету директора театра Фреда Давтяна, это будет уже двухсотая постановка.

Как сообщили Арменпресс в отделе связей с общественностью театра, новый сезон будет ознаменован премьерами. 23 и 24 сентября на сцене будет детский спектакль “Принцесса на горошине” (постановка Норы Григорян). Далее состоится премьера комедии М. Тибо “Идеальный мужчина” (постановка Вероники Сароян). 25 декабря на суд театралов будеты представлена новая музыкальная сказка.