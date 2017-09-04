Губернатор Техаса Грег Эббот заявил, что для ликвидации последствий урагана "Харви" штату потребуется астрономическая сумма - от $150 млрд до $180 млрд. Таким образом, "Харви" является самым разрушительным стихийным бедствием в США, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Харви" причинил даже больший ущерб, чем ураган "Катрина", опустошивший Новый Орлеан в 2005 году, сказал губернатор в интервью Fox News. Согласно официальным оценкам Вашингтона, "Катрина" обошлась экономике США в $125 млрд.

Между тем глава Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Брок Лонг предупредил, что пострадавшим от наводнения штатам не стоит рассчитывать на то, что их счета оплатит Вашингтон, сообщает BBC. Ураган "Харви" должен стать тревожным звонком для местных чиновников, утверждает Лонг.

Восстановительные работы в Техасе и Луизиане уже начались, несмотря на то, что вода еще не спала окончательно.

В результате урагана "Харви" погибли по меньшей мере 47 человек, еще два десятка считаются пропавшими без вести. Более 1 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, дома как минимум 43 тыс. американцев полностью разрушены. Правительство США уже запросило у конгресса $7,85 млрд для покрытия первоначальных расходов на восстановительные работы.

По оценкам аналитиков, ураган "Харви" может стать самым разрушительным в истории США с ущербом в $190 млрд, 1% от ВВП страны. Хьюстон и его окрестности, на которые обрушился ураган "Харви", генерируют до 3,5% американского ВВП и обеспечивают 2,4% всех рабочих мест в США.