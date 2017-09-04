Стало известно расписание игр сборной Армении по баскетболу

В ноябре стартует первый этап отборочного тура первенства Европы по баскетболу, в котором принимает участие и национальная сборная Армении.

Как передает «Арменпресс», в отборочной подгруппе B соперниками сборной Армении будут команды Албании и Дании. 23 ноября 2017 г. состоится встреча Албания-Армения, а 26 ноября – Армения-Дания. 25 февраля 2018 г. встретятся сборные Армении и Албании. Последнюю встречу сборная Армении проведет 28 июня со сборной Дании.

В отборочном туре первенства Европы участвуют 9 сборных в трех подгруппах. В следующий этап выйдут команды, занявшие первые места и лучшая команда, занявшая второе место по очкам.