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Стало известно расписание игр сборной Армении по баскетболу


В ноябре стартует первый этап отборочного тура первенства Европы по баскетболу, в котором принимает участие и национальная сборная Армении.

Как передает «Арменпресс», в отборочной подгруппе B соперниками сборной Армении будут команды Албании и Дании. 23 ноября 2017 г. состоится встреча Албания-Армения,  а 26 ноября – Армения-Дания. 25 февраля 2018 г. встретятся сборные Армении и Албании. Последнюю встречу сборная Армении проведет 28 июня со сборной Дании.

В отборочном туре первенства Европы участвуют 9 сборных в трех подгруппах. В следующий этап выйдут команды, занявшие первые места и лучшая команда, занявшая второе место по очкам.

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